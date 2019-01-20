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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9594959595969597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32

  DjPavel написав:Альфа, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил? :D

Доброго дня. Ваш запит передала, відповідь у чаті надана. Перепрошуємо за довге очікування.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10569
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
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  #<1 ... 9594959595969597
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