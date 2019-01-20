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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32
DjPavel написав:Альфа
, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил?
Доброго дня. Ваш запит передала, відповідь у чаті надана. Перепрошуємо за довге очікування.
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