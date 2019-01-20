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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32
DjPavel написав:Альфа
, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил?
Доброго дня. Ваш запит передала, відповідь у чаті надана. Перепрошуємо за довге очікування.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:55
lov2108 написав: cohan написав: lov2108 написав:
Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.
проще гораздо
в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок
неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
Не верно. А если в день была 1 поездка ?
мда, посрамлен и разочарован, возвращаюсь на ПУМБ
но спасибо более опытным товарищам и быстро отвечающему офпреду, в убытке не сильном
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
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MASolomko
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:59
ОфПреду
в сенсі не вірно відображається процес оформлення розстрочки.
коли приходить смс з пропозицією оформити розстрочку та клієнт відправляє відповідь-згоду (або в сенсі оформлює) в історії операцій така операція відразу має додатковий напис "розстрочка оформлена". Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення. Про що свідчить відсутність такої операції в переліку розстрочок коли перейти в них по меню.
Якщо вже інформуєте клієнта - то інформація повинна бути корректною і не вводити користувача в оману. Бо що цікаво буде коли клієнт виведе в плюс свою картку до того як розстрочка дійсно оформиться? "Оформлена" розстрочка не оформиться а напис залишиться? Чи "оформлена" розстрочка раптом перестане бути оформленою?
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mephala
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:12
MASolomko написав:
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
1. Если закинуть в пятницу р2р на White, а потом положить на Сбер, то % будут капать с субботы. А если положить на Дох. сейф, то в понедельник деньги снова окажутся на карте и не будут начислены %.
2. Комиссии при снятии со Сбера на карту нет, но чтобы снять нал без %, нужно помариновать 2 недели на Сбере.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:12
MASolomko написав:
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
в МАБе если нужно что бы деньги прошли текущим днем работать с ощадным лучше до 21-00 хоть и заявляют что можно до 22-45 текущим днем. после 21-00 очень большая вероятность нарваться на "щось пішло не так".
раньше было движение в мобильном приложении по расписанию и в рабочее время - как сейчас лучше у офпреда уточнить. убрали эту особенность мобильного приложения или нет. в разрезе сенса и мобайла.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:17
mephala написав:
ОфПреду
в сенсі не вірно відображається процес оформлення розстрочки.
коли приходить смс з пропозицією оформити розстрочку та клієнт відправляє відповідь-згоду (або в сенсі оформлює) в історії операцій така операція відразу має додатковий напис "розстрочка оформлена". Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення. Про що свідчить відсутність такої операції в переліку розстрочок коли перейти в них по меню.
Якщо вже інформуєте клієнта - то інформація повинна бути корректною і не вводити користувача в оману. Бо що цікаво буде коли клієнт виведе в плюс свою картку до того як розстрочка дійсно оформиться? "Оформлена" розстрочка не оформиться а напис залишиться? Чи "оформлена" розстрочка раптом перестане бути оформленою?
Доброго дня. Передаю на аналіз.
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