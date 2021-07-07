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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32
DjPavel написав:Альфа
, вы меня там что заблокировали в своем SuperSense? Больше часа написал в чат, ни ответа ни привета. Вы уверены что этот сервис называется чат? Может правильнее назвать 'обратная связь'. Я не пойму в чем сложность сделать также как в Привате или Моно. Или это вы меня так слить решили, чтобы я вам репутацию не портил?
Доброго дня. Ваш запит передала, відповідь у чаті надана. Перепрошуємо за довге очікування.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:55
lov2108 написав: cohan написав: lov2108 написав:
Грубо кажучи повинні повернути горіхами 50% поїздок на метро протягом липня (при розрахунку карткою) за умови якщо щоденно не було більше 6-ти таких поїздок.
Так я трактував правила акції.
проще гораздо
в день возвращают половину потраченого, но не более стоимости 3х поездок
неужели это не самоочевидно из условий? Это же не Аваль ))
Не верно. А если в день была 1 поездка ?
мда, посрамлен и разочарован, возвращаюсь на ПУМБ
но спасибо более опытным товарищам и быстро отвечающему офпреду, в убытке не сильном
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
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MASolomko
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Додано: Чет 08 лип, 2021 09:59
ОфПреду
в сенсі не вірно відображається процес оформлення розстрочки.
коли приходить смс з пропозицією оформити розстрочку та клієнт відправляє відповідь-згоду (або в сенсі оформлює) в історії операцій така операція відразу має додатковий напис "розстрочка оформлена". Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення. Про що свідчить відсутність такої операції в переліку розстрочок коли перейти в них по меню.
Якщо вже інформуєте клієнта - то інформація повинна бути корректною і не вводити користувача в оману. Бо що цікаво буде коли клієнт виведе в плюс свою картку до того як розстрочка дійсно оформиться? "Оформлена" розстрочка не оформиться а напис залишиться? Чи "оформлена" розстрочка раптом перестане бути оформленою?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:12
MASolomko написав:
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
1. Если закинуть в пятницу р2р на White, а потом положить на Сбер, то % будут капать с субботы. А если положить на Дох. сейф, то в понедельник деньги снова окажутся на карте и не будут начислены %.
2. Комиссии при снятии со Сбера на карту нет, но чтобы снять нал без %, нужно помариновать 2 недели на Сбере.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:12
MASolomko написав:
Какие особенности депозита Ощадный необходимо знать тому, кто им и пакетками раньше не пользовался?
в МАБе если нужно что бы деньги прошли текущим днем работать с ощадным лучше до 21-00 хоть и заявляют что можно до 22-45 текущим днем. после 21-00 очень большая вероятность нарваться на "щось пішло не так".
раньше было движение в мобильном приложении по расписанию и в рабочее время - как сейчас лучше у офпреда уточнить. убрали эту особенность мобильного приложения или нет. в разрезе сенса и мобайла.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:17
mephala написав:
ОфПреду
в сенсі не вірно відображається процес оформлення розстрочки.
коли приходить смс з пропозицією оформити розстрочку та клієнт відправляє відповідь-згоду (або в сенсі оформлює) в історії операцій така операція відразу має додатковий напис "розстрочка оформлена". Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення. Про що свідчить відсутність такої операції в переліку розстрочок коли перейти в них по меню.
Якщо вже інформуєте клієнта - то інформація повинна бути корректною і не вводити користувача в оману. Бо що цікаво буде коли клієнт виведе в плюс свою картку до того як розстрочка дійсно оформиться? "Оформлена" розстрочка не оформиться а напис залишиться? Чи "оформлена" розстрочка раптом перестане бути оформленою?
Доброго дня. Передаю на аналіз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:43
Если сегодня я оформлю Сбер, то каждое 8-ое число ожидать % по депозиту?
mephala написав:
Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення.
Особенно это имеет значение, если предложение/заявка на рассрочку будет до РД, а сама рассрочка подключиться после РД.
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MASolomko
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:48
MASolomko написав:
Если сегодня я оформлю Сбер, то каждое 8-ое число ожидать % по депозиту?
Доброго дня. Капіталізація за безстроковими депозитами — відсотки нараховуються за календарний місяць. Капіталізація відсотків до основної суми вкладу відбувається в перший робочий день місяця, наступного за місяцем нарахування.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:55
Alfa_Bank
Быть может, вы сможете помочь с таким вопросом или хотябы прокомментируете в чем причина с достаточно простым вопросом большие трудности у банка в предоставлении ответа. Как правило, вы даете ответ по существу
в 2016г проводил платеж через MyAlfabank. Есть смс об успешной операции с указанием первого и последнего блока цифр карты, сумма, дата, МФО/счет получателя. Хотел посмотреть детали этого платежа (интересует поле назначение платежа) в MyAlfabank (web) - ничего не находит.
Обратился к персональному менеджеру, минут 5 что-то искала, смотрела - не нашла.
Одновременно обратился в поддержку. Представитель поддержки Светлана Ежун любезно минут 20 что-то искала и вернулась с ответом, что такой операции вообще не было.
В чем причина? Операции за 2016г нельзя посмотреть или действительно операции не было? Как быть с СМС с информацией об успешной операции?
Также проверил другие операции за август 2016г - Myalfabank - не показывает, а множество смс есть. По некоторым у меня сохранены квитанции, т.е. утверждение поддержки что операций не было выглядит не убедительно.
Основной вопрос, хотелось бы посмотреть поле платежа по моей операции (межбанковский перевод) за август 2016г. Есть такая возможность?
Спасибо,
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Sime
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