Додано: Чет 08 лип, 2021 10:55

Быть может, вы сможете помочь с таким вопросом или хотябы прокомментируете в чем причина с достаточно простым вопросом большие трудности у банка в предоставлении ответа. Как правило, вы даете ответ по существув 2016г проводил платеж через MyAlfabank. Есть смс об успешной операции с указанием первого и последнего блока цифр карты, сумма, дата, МФО/счет получателя. Хотел посмотреть детали этого платежа (интересует поле назначение платежа) в MyAlfabank (web) - ничего не находит.Обратился к персональному менеджеру, минут 5 что-то искала, смотрела - не нашла.Одновременно обратился в поддержку. Представитель поддержки Светлана Ежун любезно минут 20 что-то искала и вернулась с ответом, что такой операции вообще не было.В чем причина? Операции за 2016г нельзя посмотреть или действительно операции не было? Как быть с СМС с информацией об успешной операции?Также проверил другие операции за август 2016г - Myalfabank - не показывает, а множество смс есть. По некоторым у меня сохранены квитанции, т.е. утверждение поддержки что операций не было выглядит не убедительно.Основной вопрос, хотелось бы посмотреть поле платежа по моей операции (межбанковский перевод) за август 2016г. Есть такая возможность?Спасибо,