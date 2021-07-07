Sime написав:Alfa_Bank
Быть может, вы сможете помочь с таким вопросом или хотябы прокомментируете в чем причина с достаточно простым вопросом большие трудности у банка в предоставлении ответа. Как правило, вы даете ответ по существу
в 2016г проводил платеж через MyAlfabank. Есть смс об успешной операции с указанием первого и последнего блока цифр карты, сумма, дата, МФО/счет получателя. Хотел посмотреть детали этого платежа (интересует поле назначение платежа) в MyAlfabank (web) - ничего не находит.
Обратился к персональному менеджеру, минут 5 что-то искала, смотрела - не нашла.
Одновременно обратился в поддержку. Представитель поддержки Светлана Ежун любезно минут 20 что-то искала и вернулась с ответом, что такой операции вообще не было.
В чем причина? Операции за 2016г нельзя посмотреть или действительно операции не было? Как быть с СМС с информацией об успешной операции?
Также проверил другие операции за август 2016г - Myalfabank - не показывает, а множество смс есть. По некоторым у меня сохранены квитанции, т.е. утверждение поддержки что операций не было выглядит не убедительно.
Основной вопрос, хотелось бы посмотреть поле платежа по моей операции (межбанковский перевод) за август 2016г. Есть такая возможность?
Спасибо,
Доброго дня. Напишіть в ПП ваш ІПН, дату та суму операції, подивлюся.