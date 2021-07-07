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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9595959695979598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:00

  Sime написав:Alfa_Bank

Быть может, вы сможете помочь с таким вопросом или хотябы прокомментируете в чем причина с достаточно простым вопросом большие трудности у банка в предоставлении ответа. Как правило, вы даете ответ по существу :)

в 2016г проводил платеж через MyAlfabank. Есть смс об успешной операции с указанием первого и последнего блока цифр карты, сумма, дата, МФО/счет получателя. Хотел посмотреть детали этого платежа (интересует поле назначение платежа) в MyAlfabank (web) - ничего не находит.
Обратился к персональному менеджеру, минут 5 что-то искала, смотрела - не нашла.
Одновременно обратился в поддержку. Представитель поддержки Светлана Ежун любезно минут 20 что-то искала и вернулась с ответом, что такой операции вообще не было.

В чем причина? Операции за 2016г нельзя посмотреть или действительно операции не было? Как быть с СМС с информацией об успешной операции?
Также проверил другие операции за август 2016г - Myalfabank - не показывает, а множество смс есть. По некоторым у меня сохранены квитанции, т.е. утверждение поддержки что операций не было выглядит не убедительно.

Основной вопрос, хотелось бы посмотреть поле платежа по моей операции (межбанковский перевод) за август 2016г. Есть такая возможность?

Спасибо,

Доброго дня. Напишіть в ПП ваш ІПН, дату та суму операції, подивлюся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:52

Alfa_Bank
Доброго дня !
в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці.
Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:54

  lov2108 написав:Alfa_Bank
Доброго дня !
в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці.
Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.

Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:02

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Alfa_Bank
Доброго дня !
в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці.
Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.

Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.


Це "легка розстрочка" яка оформлялась у Фокстроті по моїй КК.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:04

  lov2108 написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Alfa_Bank
Доброго дня !
в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці.
Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.

Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.


Це "легка розстрочка" яка оформлялась у Фокстроті по моїй КК.

Надайте скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9595959695979598
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