Быть может, вы сможете помочь с таким вопросом или хотябы прокомментируете в чем причина с достаточно простым вопросом большие трудности у банка в предоставлении ответа. Как правило, вы даете ответ по существу
в 2016г проводил платеж через MyAlfabank. Есть смс об успешной операции с указанием первого и последнего блока цифр карты, сумма, дата, МФО/счет получателя. Хотел посмотреть детали этого платежа (интересует поле назначение платежа) в MyAlfabank (web) - ничего не находит. Обратился к персональному менеджеру, минут 5 что-то искала, смотрела - не нашла. Одновременно обратился в поддержку. Представитель поддержки Светлана Ежун любезно минут 20 что-то искала и вернулась с ответом, что такой операции вообще не было.
В чем причина? Операции за 2016г нельзя посмотреть или действительно операции не было? Как быть с СМС с информацией об успешной операции? Также проверил другие операции за август 2016г - Myalfabank - не показывает, а множество смс есть. По некоторым у меня сохранены квитанции, т.е. утверждение поддержки что операций не было выглядит не убедительно.
Основной вопрос, хотелось бы посмотреть поле платежа по моей операции (межбанковский перевод) за август 2016г. Есть такая возможность?
Спасибо,
Доброго дня. Напишіть в ПП ваш ІПН, дату та суму операції, подивлюся.
lov2108 написав:Alfa_Bank Доброго дня ! в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці. Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.
Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
lov2108 написав:Alfa_Bank Доброго дня ! в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці. Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.
Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
Це "легка розстрочка" яка оформлялась у Фокстроті по моїй КК.
lov2108 написав:Alfa_Bank Доброго дня ! в SENSE в розділі "Мої розстрочки" невірно відображається залишок по розстрочці. Причому якщо натискаю на кредитну картку, то там інформація актуальна по розстрочці.
Доброго дня. Вкажіть рахунок, з якого оформлена розстрочка, суму розстрочки та скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
Це "легка розстрочка" яка оформлялась у Фокстроті по моїй КК.
Надайте скрини з поясненнями, що невірно відображається, будь ласка.
А что уже можно 3 кредитки в Альфе? Звонил перс менеджер предлагал в тарифе Ред.( не готивка) В Сенсе есть предложение, но тарифы не смог открыть. Зачем мне столько? Правда уже одну кредитку высадил под 0- оформил рассрочку.
lel написав:А что уже можно 3 кредитки в Альфе? Звонил перс менеджер предлагал в тарифе Ред.( не готивка) В Сенсе есть предложение, но тарифы не смог открыть. Зачем мне столько? Правда уже одну кредитку высадил под 0- оформил рассрочку.