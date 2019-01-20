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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:55
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
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lov2108
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:58
lel написав:А что уже можно 3 кредитки в Альфе? Звонил перс менеджер предлагал в тарифе Ред.( не готивка) В Сенсе есть предложение, но тарифы не смог открыть. Зачем мне столько? Правда уже одну кредитку высадил под 0- оформил рассрочку.
Давно уже. Год примерно как
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:14
lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
Ага, теперь по-новой))
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:17
lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
Теперь нуна купить шонить на 400. Вот думаю или помаду или черешню, а може аспирину в такую то жару.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:23
lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
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jay2004
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:32
Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?
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chipmunk
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