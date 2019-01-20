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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9596959795989599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:55

Re: Альфа-Банк

Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:58

Re: Альфа-Банк

lel написав:А что уже можно 3 кредитки в Альфе? Звонил перс менеджер предлагал в тарифе Ред.( не готивка) В Сенсе есть предложение, но тарифы не смог открыть. Зачем мне столько? Правда уже одну кредитку высадил под 0- оформил рассрочку.
Давно уже. Год примерно как
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:14

  lov2108 написав:Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !

Ага, теперь по-новой))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:17

  lov2108 написав:Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !

Теперь нуна купить шонить на 400. Вот думаю или помаду или черешню, а може аспирину в такую то жару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:23

  lov2108 написав:Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !


26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:32

Re: Альфа-Банк

Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?
chipmunk
 
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