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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 18:24
jay2004 написав: lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.
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velvet
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:25
velvet написав: Doubting Thomas написав: Amethyst написав:
Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )
А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать
Можно выводить только по тем операциям, за которые начисляются орехи. Ваша коммуналка в пролёте
Спасибо, коллега, буду впредь разборчивее в оплатах
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Doubting Thomas
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:30
Doubting Thomas написав: Amethyst написав: chipmunk написав:
Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?
Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )
А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать
коммуналка вроде не по уставу
компанисруют только что в оерховых категориях
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