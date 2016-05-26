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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9597959895999600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:24

  jay2004 написав:
  lov2108 написав:Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !


26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?

По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:25

  velvet написав:
  Doubting Thomas написав:
  Amethyst написав:Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )

А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать :D :?:

Можно выводить только по тем операциям, за которые начисляются орехи. Ваша коммуналка в пролёте

Спасибо, коллега, буду впредь разборчивее в оплатах :D
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:30

  Doubting Thomas написав:
  Amethyst написав:
  chipmunk написав:Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?

Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )

А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать :D :?:


коммуналка вроде не по уставу
компанисруют только что в оерховых категориях
cohan
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  #<1 ... 9597959895999600
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