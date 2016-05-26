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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 18:24
jay2004 написав: lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.
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velvet
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:25
velvet написав: Doubting Thomas написав: Amethyst написав:
Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )
А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать
Можно выводить только по тем операциям, за которые начисляются орехи. Ваша коммуналка в пролёте
Спасибо, коллега, буду впредь разборчивее в оплатах
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Doubting Thomas
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:30
Doubting Thomas написав: Amethyst написав: chipmunk написав:
Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?
Небось провелась ток 5го, плюс 3дн = завтра попробуйте )
А у меня при балансе "орехов" 402.70 не хочет компенсировать коммуналку (МСС 4900) на 176.20. Оплата с кредитки Максимум 2.0 через Portmone была 22/06, по счёту проведена 24/06.
Может завтра попробовать
коммуналка вроде не по уставу
компанисруют только что в оерховых категориях
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cohan
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:36
del
Востаннє редагувалось dr_morgenstern
в Чет 08 лип, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:43
dr_morgenstern
Так, перевірено.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:49
velvet написав: jay2004 написав: lov2108 написав:
Ооо, 500 горіхів прилетіло за червневі поповнення !
26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.
Все 4 порядок.Одна новая открыта 25.06
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:59
Мизантрóп написав:
Одна новая открыта 25.06
вы любите деньги больше чем нужно (с)
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cohan
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:05
по поводу акции каждая вторая поездка бесплатно - а что за дискриминация харьковского метро? почему только киевское?
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Shaman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:08
MASolomko написав: mephala написав:
Хоча вона ще не оформлена - на неї подана клиєнтом лише заявка на оформлення.
Особенно это имеет значение, если предложение/заявка на рассрочку будет до РД, а сама рассрочка подключиться после РД.
по идее, рассрочка подключается в дату проведения операции по счету.
если в РД рассрочка не оформилась, значит она не прошла по счету, а значит не будет учтена в РД. Вы получите еще один месяц отсрочки
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Shaman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:26
cohan написав: Мизантрóп написав:
Одна новая открыта 25.06
вы любите деньги больше чем нужно (с)
Заменю субсидианта,а то нервничает
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Мизантрóп
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