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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:32
Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Грубо поделить на 1,2?
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2XL
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:44
Shaman написав:
по идее, рассрочка подключается в дату проведения операции по счету.
Так и есть, но по времени операция по счёту может провестися раньше, чем подключится рассрочка.
Данный кейс у меня был на практике в декабре 2020 года.
2XL написав:
Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Умножить на 0,805
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MASolomko
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:45
2XL написав:
Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Грубо поделить на 1,2?
грубо умножить на 0,8
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Shaman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:45
в Харьковском вроде Приват выступает, или еще кто (А Банк вертится в голове, но наверно хз)
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cohan
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:47
когда у нас в маршрутках можно будет оплатить проезд картой - тогда можно и обсудить, и предложить запилить акцию
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Shaman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:48
cohan написав:
в Харьковском вроде Приват выступает, или еще кто (А Банк вертится в голове, но наверно хз)
у ПУМБ работает и в Киеве, и в Харькове - точнее работало, сейчас не юзаю
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Shaman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 22:33
Мизантрóп написав: velvet написав: jay2004 написав:
26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?
По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.
Все 4 порядок.Одна новая открыта 25.06
Оце двіжняк в Альфи буде по карткових рахунках до кінця вересня
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lov2108
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