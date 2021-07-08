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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9598959996009601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:32

Re: Альфа-Банк

Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Грубо поделить на 1,2?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:39

  Shaman написав:по поводу акции каждая вторая поездка бесплатно - а что за дискриминация харьковского метро? почему только киевское? :D

Я предлагаю идти дальше - почему МЕТРО - что за дискриминация тех населенных пунктов, где метро нет и никогда не будет ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:44

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:по идее, рассрочка подключается в дату проведения операции по счету.
Так и есть, но по времени операция по счёту может провестися раньше, чем подключится рассрочка.

Данный кейс у меня был на практике в декабре 2020 года.

  2XL написав:Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Умножить на 0,805
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:45

  2XL написав:Подскажите, имея 556,67 бонусов на какую сумму заправиться, что бы списать всё на эту покупку?
Грубо поделить на 1,2?

грубо умножить на 0,8
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:45

  Flamingo написав:
  Shaman написав:по поводу акции каждая вторая поездка бесплатно - а что за дискриминация харьковского метро? почему только киевское? :D

Я предлагаю идти дальше - почему МЕТРО - что за дискриминация тех населенных пунктов, где метро нет и никогда не будет ;)


в Харьковском вроде Приват выступает, или еще кто (А Банк вертится в голове, но наверно хз)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:47

  Flamingo написав:
  Shaman написав:по поводу акции каждая вторая поездка бесплатно - а что за дискриминация харьковского метро? почему только киевское? :D

Я предлагаю идти дальше - почему МЕТРО - что за дискриминация тех населенных пунктов, где метро нет и никогда не будет ;)

когда у нас в маршрутках можно будет оплатить проезд картой - тогда можно и обсудить, и предложить запилить акцию :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:48

  cohan написав:
  Flamingo написав:
  Shaman написав:по поводу акции каждая вторая поездка бесплатно - а что за дискриминация харьковского метро? почему только киевское? :D

Я предлагаю идти дальше - почему МЕТРО - что за дискриминация тех населенных пунктов, где метро нет и никогда не будет ;)


в Харьковском вроде Приват выступает, или еще кто (А Банк вертится в голове, но наверно хз)

у ПУМБ работает и в Киеве, и в Харькове - точнее работало, сейчас не юзаю
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:33

  Мизантрóп написав:
  velvet написав:
  jay2004 написав:26-28 червня заходил, но ничего сегодня не пришло... ждать до 10 числа включительно?

По двум учёткам сегодня насыпали по 500 орехов.

Все 4 порядок.Одна новая открыта 25.06

Оце двіжняк в Альфи буде по карткових рахунках до кінця вересня :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:07

  chipmunk написав:Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?

Доброго дня. Подивіться умови повернення покупок тут - За яку операцію можна повернути кошти в програмі винагород Cash'U CLUB? Якщо все підходить, а покупка не доступна, напишіть у ПП.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:08

  novichok написав:
  chipmunk написав:Не хоче покупку в аптеці 1 липня на 399 компенсувати. З якого дідька це так?

Покупка была 4-го.Тоже не желает компенсировать.


Доброго дня. Подивіться умови повернення покупок тут - За яку операцію можна повернути кошти в програмі винагород Cash'U CLUB? Якщо все підходить, а покупка не доступна, напишіть у ПП.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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