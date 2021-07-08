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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9599960096019602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:49

  lov2108 написав:
  Мизантрóп написав:Все 4 порядок.Одна новая открыта 25.06

Оце двіжняк в Альфи буде по карткових рахунках до кінця вересня :mrgreen:

4 пополняхи в месяц, накопление орехов,нужная категория и затем одним махом вывод орехов
Мизантрóп
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Повідомлень: 5943
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Подякували: 1122 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:58

Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов :).. жду-с
omb
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 08.04.14
Подякував: 30 раз.
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  #<1 ... 9599960096019602
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