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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:58
Мизантрóп
у меня уже готова операция для вывода орехов
.. жду-с
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omb
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:57
omb написав:Мизантрóп
у меня уже готова операция для вывода орехов
.. жду-с
Правильно. Чего тянуть,собирать четыре месяца. В наших банках лучше бонусные деньги сразу использовать. Тем более при наличии бесплатной рассрочки тут стало выгодно пользоваться категориями с кешбэком.
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velvet
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