omb написав:Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов .. жду-с
Правильно. Чего тянуть,собирать четыре месяца. В наших банках лучше бонусные деньги сразу использовать. Тем более при наличии бесплатной рассрочки тут стало выгодно пользоваться категориями с кешбэком.
omb написав:Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов .. жду-с
Если одна карта,-понимаю, сам по жинкиной из-за Евы лабуды вывел под 400 сразу пару покупок, ясен пень дают-бери,но по новой к примеру ток ремонты пока,две пенсовских вообще в посах не юзались.Я придумаю как вывести некровно заработанные))
4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції:
здійснити щонайменше 1 (одну) успішну операцію з поповнення свого поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів в рамках пакетів послуг, зазначених у п. 4.2. цих Правил, шляхом переказу з рахунку іншого банку, на суму не менше, ніж 100 (сто) гривень за 1 операцію. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».