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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9600960196029603>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:49

  lov2108 написав:
  Мизантрóп написав:Все 4 порядок.Одна новая открыта 25.06

Оце двіжняк в Альфи буде по карткових рахунках до кінця вересня :mrgreen:

4 пополняхи в месяц, накопление орехов,нужная категория и затем одним махом вывод орехов
Мизантрóп
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Повідомлень: 5945
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Подякував: 1091 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:58

Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов :).. жду-с
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:57

  omb написав:Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов :).. жду-с

Правильно. Чего тянуть,собирать четыре месяца. В наших банках лучше бонусные деньги сразу использовать. Тем более при наличии бесплатной рассрочки тут стало выгодно пользоваться категориями с кешбэком.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:43

  omb написав:Мизантрóп у меня уже готова операция для вывода орехов :).. жду-с

Если одна карта,-понимаю, сам по жинкиной из-за Евы лабуды вывел под 400 сразу пару покупок, ясен пень дают-бери,но по новой к примеру ток ремонты пока,две пенсовских вообще в посах не юзались.Я придумаю как вывести некровно заработанные))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:51

Подскажите:
Альфовская тянучка не хочет работать со скунсом: в сенсе выдаёт ошибку.
Для добычи 500 орехов можно и толкать со скунса на альфу, или только тянуть альфой?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:58

Re: Альфа-Банк

  demichh написав:Для добычи 500 орехов можно и толкать со скунса на альфу, или только тянуть альфой?

А что в условиях написано?
4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції:

здійснити щонайменше 1 (одну) успішну операцію з поповнення свого поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів в рамках пакетів послуг, зазначених у п. 4.2. цих Правил, шляхом переказу з рахунку іншого банку, на суму не менше, ніж 100 (сто) гривень за 1 операцію. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:00

demichh только тянуть альфой, 7го числа все работало, как вариант перекинуть с форварда на моно и оттуда пробовать
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:09

  omb написав:demichh только тянуть альфой, 7го числа все работало, как вариант перекинуть с форварда на моно и оттуда пробовать

Так и делал, у меня тоже вчера не работало. И с ПУМБой тоже не работало. Моно выручает.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:45

Re: Альфа-Банк

  demichh написав:Подскажите:
Альфовская тянучка не хочет работать со скунсом: в сенсе выдаёт ошибку.
Для добычи 500 орехов можно и толкать со скунса на альфу, или только тянуть альфой?


Сьогодні в п'ятницю краще взагалі утриматись, бо вихідні гроші будуть відлежуватись без прибутку.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:52

Re: Альфа-Банк

Новый сенс кто-то ставил сегодня, все работает?
Прораб
 
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