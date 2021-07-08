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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9600960196029603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:05

Как же шикарно все работает ((((

Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.

Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
Искатель
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15

  Искатель написав:Как же шикарно все работает ((((

Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.

Сижу вот и думаю: нафига такая радость...

Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10581
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:19

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Как же шикарно все работает ((((

Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.

Сижу вот и думаю: нафига такая радость...

Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.

У банка любые действия на других сайтах автоматически(!) объявляются мошенническими?
Замечательно.
Т.е. любая попытка оплаты картой на другом сайте автоматически ведет к блоку, да?

Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?
Искатель
 
Повідомлень: 4826
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:21

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Как же шикарно все работает ((((

Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.

Сижу вот и думаю: нафига такая радость...

Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.

У банка любые действия на других сайтах автоматически(!) объявляются мошенническими?
Замечательно.
Т.е. любая попытка оплаты картой на другом сайте автоматически ведет к блоку, да?

Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?

Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:25

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?

Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.

Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?
Искатель
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 22.02.16
Подякував: 735 раз.
Подякували: 3211 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:31

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?

Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.

Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?

Лише по письмовому зверненню.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10581
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:39

  Искатель написав:Как же шикарно все работает ((((

Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.

Сижу вот и думаю: нафига такая радость...


думаю на 4й месяц орехов будет еще круче :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:40

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?

Лише по письмовому зверненню.

И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
Искатель
 
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  #<1 ... 9600960196029603
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