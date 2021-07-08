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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:05
Как же шикарно все работает ((((
Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.
Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15
Искатель написав:
Как же шикарно все работает ((((
Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.
Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:19
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Как же шикарно все работает ((((
Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.
Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.
У банка любые действия на других сайтах автоматически(!) объявляются мошенническими?
Замечательно.
Т.е. любая попытка оплаты картой на другом сайте автоматически ведет к блоку, да?
Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?
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Искатель
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:21
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Как же шикарно все работает ((((
Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.
Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
Доброго дня. Банк може блокувати картку при виникненні підозри на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта у випадку, якщо дані картки потрапили до шахраїв. Розблокування можливе після проходження ідентифікації. Приносом вибачення за незручності, проте в даному випадку для банка важливо зберегти активи клієнта.
У банка любые действия на других сайтах автоматически(!) объявляются мошенническими?
Замечательно.
Т.е. любая попытка оплаты картой на другом сайте автоматически ведет к блоку, да?
Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?
Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:25
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?
Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.
Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:31
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Ладно, перекрыли возможность оплаты на других сайтах.
А зачем блочить СЭП-платежи через МАБ? Где логика?
Логіка фродмоніторингу не підлягає розголошенню.
Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?
Лише по письмовому зверненню.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:39
Искатель написав:
Как же шикарно все работает ((((
Потянул деньги Сенсом из другого банка. С N-ного раза все прошло успешно.
Пробую теперь перевести деньги на другой банк.
Тянучкой другого банка (это была моя ошибка!) - фигвам.
СЭП по реквизитам - фигвам-2.
"Заблокировали", подумал Штирлиц.
Пишу в чат в мессенджере ФБ (на компе). "Напишите в Сенсе".
Захожу в Сенс, продолжаю писать там. "Напишите в Сенсе". - "Так я же пишу в Сенсе!" - "перейдите по ссылке и ... " - "Там кнопка "Вернуться в чат", я уже 10 раз перешел и вернулся...
Пауза.
Ждите звонка, в течение 30 минут Вас наберут.
Сижу вот и думаю: нафига такая радость...
думаю на 4й месяц орехов будет еще круче
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:40
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Да нет там никакой логики. Отключить можно по телефону или только заявлением в отделении?
Лише по письмовому зверненню.
И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
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