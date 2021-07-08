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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:54
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
В роботі.
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:58
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
В роботі.
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:02
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!
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- Повідомлень: 4828
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 735 раз.
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4
6
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!
Звертайтесь! Завжди рада! Вдалих вихідних!
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10584
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1002 раз.
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