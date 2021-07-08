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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9601960296039604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:54

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.

В роботі.

Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Искатель
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 22.02.16
Подякував: 735 раз.
Подякували: 3211 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:58

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.

В роботі.

Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...

Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:02

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...

Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.

Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!
Искатель
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 22.02.16
Подякував: 735 раз.
Подякували: 3211 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...

Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.

Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!

Звертайтесь! Завжди рада! Вдалих вихідних!
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9601960296039604
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