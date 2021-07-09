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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:54
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
В роботі.
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:58
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
И кстати. Ваш коллега пообещал, что в течение 30 минут будет звонок из банка, и меня идентифицируют и разблокируют.
Ни звонка, ни разблокировки.
В роботі.
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:02
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!
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Искатель
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Пятница, день близится к концу. Я не уверен, что затем Альфа так оперативно вытолкнет платежи... Эх...
Передала. Зараз спеціаліст зателефонує.
Большое спасибо! Позвонили, идентифицировали, разблокировали, отправил два платежа, один уже даже дошел...
Хороших выходных!
Хорошо, что у Альфы - такой представитель. Дай Бог здоровья!
Звертайтесь! Завжди рада! Вдалих вихідних!
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:46
Эх, вот бы форварду такого представителя.))
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:50
malinin007 написав: omb написав:demichh
только тянуть альфой, 7го числа все работало, как вариант перекинуть с форварда на моно и оттуда пробовать
Так и делал, у меня тоже вчера не работало. И с ПУМБой тоже не работало. Моно выручает.
Так может и хорошо, что Алла не дала вам с Пумбы потянуть?
Как считаете?)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:18
guntherhouse777 написав: malinin007 написав: omb написав:demichh
только тянуть альфой, 7го числа все работало, как вариант перекинуть с форварда на моно и оттуда пробовать
Так и делал, у меня тоже вчера не работало. И с ПУМБой тоже не работало. Моно выручает.
Так может и хорошо, что Алла не дала вам с Пумбы потянуть?
Как считаете?)
Ну во-первых я тянул ПУМБой с форварда, как и тот человек, что тянул сенсом с фарса же (как и я, кстати, ранее). А во-вторых, почему с ПУМБы не и потянуть бы, со Все можу тянется без нюансов же. То с все карты с комиссом.
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:39
Заканчивается в июле срок у КК Maximum, РД в начале месяца, КК RED получена, но не активирована (PIN) еще не придумывал, страховки, при получении, в отделении в чате вроде бы отключил.
Помню, мульен раз обсуждалось, но ссыки потеряны…
Возникли вопросы:
1. Как происходит переход из КК Maximum в КК RED?
2. Нужно ли до активации КК RED закрывать КК Maximum?
3. Не смог найти тарифы на сайте, только страница на оформление КК RED. Буду рад, если кто кинет ссылку.
4. Какие могут быть подводные камни — неохота попадать на лишние траты.
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Zorras
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:08
Zorras написав:
Заканчивается в июле срок у КК Maximum, РД в начале месяца, КК RED получена, но не активирована (PIN) еще не придумывал, страховки, при получении, в отделении в чате вроде бы отключил.
Помню, мульен раз обсуждалось, но ссыки потеряны…
Возникли вопросы:
1. Как происходит переход из КК Maximum в КК RED?
2. Нужно ли до активации КК RED закрывать КК Maximum?
3. Не смог найти тарифы на сайте, только страница на оформление КК RED. Буду рад, если кто кинет ссылку.
4. Какие могут быть подводные камни — неохота попадать на лишние траты.
1. Автоматом
2. Нет, они обе будут активны до конца июля.
3.
4. Отключить страховки, перейти на пуши.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:16
malinin007 написав: omb написав:demichh
только тянуть альфой, 7го числа все работало, как вариант перекинуть с форварда на моно и оттуда пробовать
Так и делал, у меня тоже вчера не работало. И с ПУМБой тоже не работало. Моно выручает.
а у меня наоборот с Моно не разрешает тянуть
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Shaman
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П'ят 09 лип, 2021 16:17
Archer
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