Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лип, 2021 14:21
Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?
novichok
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Додано: Суб 10 лип, 2021 14:41
novichok написав:
Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?
можно, если комис для вас не проблема
Kalgan
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:07
Kalgan написав: novichok написав:
Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?
можно, если комис для вас не проблема
комис большой?
В тарифах
п10. 4 % min 20 грн, за выдачу наличных(в т.ч. за рахунок власних коштів)
п11 4 % min 20 грн, за перевод с карты на карту, но про власни кошти там нет уточнений.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
novichok
Повідомлень: 2341
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:28
novichok написав: но про власни кошти там нет уточнений.
Буде й за власні. Вихід без комісу лише через покупки.
stryzhko
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