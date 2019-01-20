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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9602960396049605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:21

Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?
novichok
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Повідомлень: 2341
З нами з: 31.03.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:41

  novichok написав:Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?

можно, если комис для вас не проблема :)
Kalgan
 
Повідомлень: 709
З нами з: 02.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:07

  Kalgan написав:
  novichok написав:Свои деньги с RED карты можно выводить без проблем?

можно, если комис для вас не проблема :)

комис большой?
В тарифах
п10. 4 % min 20 грн, за выдачу наличных(в т.ч. за рахунок власних коштів)
п11 4 % min 20 грн, за перевод с карты на карту, но про власни кошти там нет уточнений.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
novichok
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Повідомлень: 2341
З нами з: 31.03.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:28

Re: Альфа-Банк

novichok написав: но про власни кошти там нет уточнений.

Буде й за власні. Вихід без комісу лише через покупки.
stryzhko
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 04.10.16
Подякував: 386 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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  #<1 ... 9602960396049605
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