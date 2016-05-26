делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?
soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?
soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?
Water написав:Уважаемая представитель банка! Рассрочка в Сенс находится в бета-тестировании или это релиз?
Доброго дня. Розстрочка працює. У вас щось не виходить?
Та я уже в вашу поддержку написал. Вчера с моей карты 9273 через Сенс оформил рассрочку, сегодня приходит сообщение- ваша рассрочка не активирована и телефон 044... Звоню по телефону, оператор радостно сообщает что моя рассрочка не активирована, т.к. по моей карте "прошел" возврат совершенно по другой операции и эта операция "перебила" мою рассрочку. Спробуйте ще. Пробую еще раз, а нифига, написано: Оформление невозможно. Ессно поддержка обещала разобраться. Вот я и спрашиваю, это бета или релиз? Если бета, то клиенты выступают в роли тестировщиков. Если релиз, то это эпик фейл.
soroka5 написав:Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?
Зачем так сложно? Не проще, логичнее и быстрее сразу тапнуть на пакетной карте и далее нажать кнопку "Пополнить"?