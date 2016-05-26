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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9613961496159616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:17

Re: Альфа-Банк

делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?
soroka5
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:38

  soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?

Похоже всё так. Странно.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:48

  soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы и уже потратила. Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?

Хз,развешо до 100 грн.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:16

Re: Альфа-Банк

  soroka5 написав:Добрый день.Хочу обратиться к представителю Альфабанка . Участвовал в акции Сенсационный бонус в июне месяце ,Переводил с карт других банков на карту Альфабанка

У меня похожая ситуация. Первое обращение в чат, ответ - ждите до 10.07 начислят. Второе - нам надо 48 часов, получите ответ. Дублирование Представителю на форуме - ждите. Так и жду уже третьи сутки.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:23

Подскажите, пожалуйста, по данной программе https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html клиенты Альфы в пролете с Covid тестами?
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:25

  soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы

Аналогичная ситуация. Жене начислили сенсацийный бонус, а мне нет. Похоже гендерная дискриминация участников )))
olleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:43

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:
  Water написав:Уважаемая представитель банка!
Рассрочка в Сенс находится в бета-тестировании или это релиз?

Доброго дня. Розстрочка працює. У вас щось не виходить?

Та я уже в вашу поддержку написал.
Вчера с моей карты 9273 через Сенс оформил рассрочку, сегодня приходит сообщение- ваша рассрочка не активирована и телефон 044... Звоню по телефону, оператор радостно сообщает что моя рассрочка не активирована, т.к. по моей карте "прошел" возврат совершенно по другой операции и эта операция "перебила" мою рассрочку. Спробуйте ще. Пробую еще раз, а нифига, написано: Оформление невозможно.
Ессно поддержка обещала разобраться.
Вот я и спрашиваю, это бета или релиз? Если бета, то клиенты выступают в роли тестировщиков. Если релиз, то это эпик фейл.

У меня похожая ситуация.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:19

  soroka5 написав:Я заходил в сенс приложение, в раздел "перевод/платеж".Затем "перевод по номеру карты, выбирал "с другой карты " в разделе "укажи счет, с которого делаешь перевод. Набирал номер своей карты Моно и переводил на дебитную гривневую карту White Alfank. Что не так?

Зачем так сложно? Не проще, логичнее и быстрее сразу тапнуть на пакетной карте и далее нажать кнопку "Пополнить"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53

Re: Альфа-Банк

flawyer написав:Подскажите, пожалуйста, по данной программе https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html клиенты Альфы в пролете с Covid тестами?
В акції з Мастером приймали участь лише картки в пакеті "Graphite". Можливо й тут аналогічно.
stryzhko
 
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