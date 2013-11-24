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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9614961596169617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:19

  olleg написав:
  soroka5 написав:делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы

Аналогичная ситуация. Жене начислили сенсацийный бонус, а мне нет. Похоже гендерная дискриминация участников )))

Доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10613
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:06

Alfa_Bank,
у меня сегодня такая интересная ситуация получилась.
Прихожу в стоматологию, и после оплаты услуг картой Альфа-банка в POS-терминале Альфа-Банка P0030520 (в чеке с терминала есть слово СТОМАТОЛОГІЯ) у меня в выписке по карте получается операция с МСС-кодом 7299 "другие сервисы, не торговля".
Этот код во всех исключениях по бонусам и рассрочкам.

Мне кажется, если Альфа-Банк в стоматологиях настраивает так POS-терминалы, то нужно рассмотреть предложение убрать МСС-код 7299 из исключений!
romanauscas
 
Повідомлень: 1243
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:10

  romanauscas написав:Alfa_Bank,
у меня сегодня такая интересная ситуация получилась.
Прихожу в стоматологию, и после оплаты услуг картой Альфа-банка в POS-терминале Альфа-Банка P0030520 (в чеке с терминала есть слово СТОМАТОЛОГІЯ) у меня в выписке по карте получается операция с МСС-кодом 7299 "другие сервисы, не торговля".
Этот код во всех исключениях по бонусам и рассрочкам.

Мне кажется, если Альфа-Банк в стоматологиях настраивает так POS-терминалы, то нужно рассмотреть предложение убрать МСС-код 7299 из исключений!

Доброго дня. Налаштування терміналу перевіримо. Запит щодо МСС передала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:22

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:Та я уже в вашу поддержку написал.
Вчера с моей карты 9273 через Сенс оформил рассрочку, сегодня приходит сообщение- ваша рассрочка не активирована и телефон 044... Звоню по телефону, оператор радостно сообщает что моя рассрочка не активирована, т.к. по моей карте "прошел" возврат совершенно по другой операции и эта операция "перебила" мою рассрочку. Спробуйте ще. Пробую еще раз, а нифига, написано: Оформление невозможно.
Ессно поддержка обещала разобраться.
Вот я и спрашиваю, это бета или релиз? Если бета, то клиенты выступают в роли тестировщиков. Если релиз, то это эпик фейл.

Дивлюсь. Відпишусь.

Разобрались с этим вопросом, а то у меня похожая ситуация?
velvet
 
Повідомлень: 3922
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:25

  velvet написав:Разобрались с этим вопросом, а то у меня похожая ситуация?

Доброго дня. Поки ще ні. Пишіть у ПП, подивлюся вашу ситуацію.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
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