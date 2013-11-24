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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 07:19
olleg написав: soroka5 написав:
делал это через SENSE,параллельно делал тоже со счетами жены,у нее точно такие же карты и она получила бонусы
Аналогичная ситуация. Жене начислили сенсацийный бонус, а мне нет. Похоже гендерная дискриминация участников )))
Доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:06
Alfa_Bank,
у меня сегодня такая интересная ситуация получилась.
Прихожу в стоматологию, и после оплаты услуг картой Альфа-банка в POS-терминале Альфа-Банка P0030520 (в чеке с терминала есть слово СТОМАТОЛОГІЯ) у меня в выписке по карте получается операция с МСС-кодом 7299 "другие сервисы, не торговля".
Этот код во всех исключениях по бонусам и рассрочкам.
Мне кажется, если Альфа-Банк в стоматологиях настраивает так POS-терминалы, то нужно рассмотреть предложение убрать МСС-код 7299 из исключений!
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romanauscas
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:10
romanauscas написав:Alfa_Bank
,
у меня сегодня такая интересная ситуация получилась.
Прихожу в стоматологию, и после оплаты услуг картой Альфа-банка в POS-терминале Альфа-Банка P0030520 (в чеке с терминала есть слово СТОМАТОЛОГІЯ) у меня в выписке по карте получается операция с МСС-кодом 7299 "другие сервисы, не торговля".
Этот код во всех исключениях по бонусам и рассрочкам.
Мне кажется, если Альфа-Банк в стоматологиях настраивает так POS-терминалы, то нужно рассмотреть предложение убрать МСС-код 7299 из исключений!
Доброго дня. Налаштування терміналу перевіримо. Запит щодо МСС передала.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 лип, 2021 12:22
Alfa_Bank написав: Water написав:
Та я уже в вашу поддержку написал.
Вчера с моей карты 9273 через Сенс оформил рассрочку, сегодня приходит сообщение- ваша рассрочка не активирована и телефон 044... Звоню по телефону, оператор радостно сообщает что моя рассрочка не активирована, т.к. по моей карте "прошел" возврат совершенно по другой операции и эта операция "перебила" мою рассрочку. Спробуйте ще. Пробую еще раз, а нифига, написано: Оформление невозможно.
Ессно поддержка обещала разобраться.
Вот я и спрашиваю, это бета или релиз? Если бета, то клиенты выступают в роли тестировщиков. Если релиз, то это эпик фейл.
Дивлюсь. Відпишусь.
Разобрались с этим вопросом, а то у меня похожая ситуация?
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velvet
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Додано: Сер 14 лип, 2021 12:25
velvet написав:
Разобрались с этим вопросом, а то у меня похожая ситуация?
Доброго дня. Поки ще ні. Пишіть у ПП, подивлюся вашу ситуацію.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 10613
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
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