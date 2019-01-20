Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens https://kv.st/KSinSense
Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес
Amethyst написав:Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens https://kv.st/KSinSense
Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес
Станет, наверно, персонифицированный номер Киевстар. Не будет некоторых плюшек. У кого контракт или прошел персонификацию +50грн. Я подожду. КС и так подарит 50 бонусов.