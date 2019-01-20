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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9615961696179618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:11

  la9 написав:Коллеги, давно не сепил с альфы. После пополнения карты через п2п сразу можно сепить, ничего не поменялось?

Да
velvet
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:09

підключайте профіль Київстар

Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens
https://kv.st/KSinSense

Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 05.05.21
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:20

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens
https://kv.st/KSinSense

Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес :)
Станет, наверно, персонифицированный номер Киевстар. Не будет некоторых плюшек. У кого контракт или прошел персонификацию +50грн. Я подожду. КС и так подарит 50 бонусов.
lel
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:38

у меня с момента установки сенса есть значек кс и где мой полтинник?
снести и установить что ли :)
v57
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 14.03.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:08

  v57 написав:у меня с момента установки сенса есть значек кс и где мой полтинник?

Причем вы, вероятно, как и я, об этом не просили и разрешения копаться в ваших счетах за пределами банка не давали. Верно?
M-Audio
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 23.03.11
Подякував: 406 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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  #<1 ... 9615961696179618
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