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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 20:05
Striker написав:
Так и не понял, нужно отключать страховку от ФР или её всё таки нет на цифровой?
На цифровой RED страховок нет и быть не должно.
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MASolomko
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Додано: Чет 15 лип, 2021 20:12
MASolomko написав:
На цифровой RED страховок нет и быть не должно.
в смысле?
алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
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uaprofi
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Додано: Чет 15 лип, 2021 20:17
Arien написав:
Добрый день!
а что случилось с пополнением через easypay? пробовали пополнить через один из терминалом сети, комиссия 3% вместо 0% ... easypay-поддержка точно не знает, в чем дело.
и как теперь пополнять карты, учитывая, что до отделения 20 минут прогулки?...
только приватовские остались?
в воскресенье, 11 июля, еще все работало
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Додано: Чет 15 лип, 2021 20:24
uaprofi написав:
алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.
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MASolomko
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:08
MASolomko написав: uaprofi написав:
алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.
Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
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M-Audio
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15
M-Audio написав:
Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
Вторая вкладка с пакетами и картами, вверху будет предлагать “Твоя карта с лимитом уже в смартфоне". Там будет цифровая Red с уже одобренным лимитом.
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Striker
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15
M-Audio написав: MASolomko написав: uaprofi написав:
алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.
Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
у меня - в подменю Карты (второе слева). Внизу карты, сверху Картинка и надпись - Твоя картка з лімітом уже у смартфоні - на нее и жмите.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:20
Striker написав: M-Audio написав:
Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
Вторая вкладка с пакетами и картами, вверху будет предлагать “Твоя карта с лимитом уже в смартфоне". Там будет цифровая Red с уже одобренным лимитом.
Не всем предлагают, между прочим...
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 06:36
Vorlon написав: M-Audio написав:
Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
Не всем предлагают, между прочим...
Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.
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M-Audio
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