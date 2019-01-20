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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9617961896199620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:12

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Так и не понял

В Чате все расскажут :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:05

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Так и не понял, нужно отключать страховку от ФР или её всё таки нет на цифровой?
На цифровой RED страховок нет и быть не должно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:12

  MASolomko написав:На цифровой RED страховок нет и быть не должно.

в смысле?
алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:17

  Arien написав:Добрый день!

а что случилось с пополнением через easypay? пробовали пополнить через один из терминалом сети, комиссия 3% вместо 0% ... easypay-поддержка точно не знает, в чем дело.

и как теперь пополнять карты, учитывая, что до отделения 20 минут прогулки?...
только приватовские остались?

в воскресенье, 11 июля, еще все работало
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:24

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:08

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.

Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15

  M-Audio написав:Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.

Вторая вкладка с пакетами и картами, вверху будет предлагать “Твоя карта с лимитом уже в смартфоне". Там будет цифровая Red с уже одобренным лимитом.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15

  M-Audio написав:
  MASolomko написав:
  uaprofi написав:алла выпустила кредитную карту без обязательной страховки?
Да. Карту необходимо оформить с отдельным счётом через мобильное приложение Sense.
В отделении всё стандартно — со страховками.

Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.

у меня - в подменю Карты (второе слева). Внизу карты, сверху Картинка и надпись - Твоя картка з лімітом уже у смартфоні - на нее и жмите.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:20

  Striker написав:
  M-Audio написав:Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.

Вторая вкладка с пакетами и картами, вверху будет предлагать “Твоя карта с лимитом уже в смартфоне". Там будет цифровая Red с уже одобренным лимитом.

Не всем предлагают, между прочим...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 06:36

  Vorlon написав:
  M-Audio написав:Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.

Не всем предлагают, между прочим...

Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.
M-Audio
 
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