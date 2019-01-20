M-Audio написав:Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.
Не всем предлагают, между прочим...
Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.
Доброго дня. Якщо немає пропозиції у Сенс, оформлення цифрової картки на даний момент не доступно. Якщо карта буде перевипущена автоматично, має прийти смс про перевипуск, напишіть мені ІПН чи уточніть у чаті чи буде перевипуск автоматичний.
M-Audio написав:Не всем предлагают, между прочим...
Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.
Доброго дня. Якщо немає пропозиції у Сенс, оформлення цифрової картки на даний момент не доступно. Якщо карта буде перевипущена автоматично, має прийти смс про перевипуск, напишіть мені ІПН чи уточніть у чаті чи буде перевипуск автоматичний.[/quote]
А в мене в SENSE не має пропозиції на RED, а в myAlfa є...і пропонують налити 200т. Це не цифрова? П.С. Наразі юзаю Максімку.
Amethyst написав:Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens https://kv.st/KSinSense
Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес
Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.