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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9617961896199620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:24

  Striker написав:Оформил цифровую RED к уже имеющимся Максимум и Red Cash. Так и не понял, нужно отключать страховку от ФР или её всё таки нет на цифровой?

п.с. спасибо оф. преду за решение вопроса с неначисленными орехами за покупку.

Доброго дня. У цифрової картки РЕД, що оформлена в Сенс немає страховок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:27

  M-Audio написав:
  Vorlon написав:
  M-Audio написав:Я сорри, а где в сенсе оформление карты ред? Пункт "заказать карту" вижу, но оно мне только предлагает "сменить пакет", что, кажется, немного не о том. А больше ничего подходящего не нахожу.

Не всем предлагают, между прочим...

Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.

Доброго дня. Якщо немає пропозиції у Сенс, оформлення цифрової картки на даний момент не доступно. Якщо карта буде перевипущена автоматично, має прийти смс про перевипуск, напишіть мені ІПН чи уточніть у чаті чи буде перевипуск автоматичний.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:51

  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Не всем предлагают, между прочим...

Да, именно. Ничего похожего у меня нет. А фишка в том, что у меня заканчивается срок действия "максимум". Я бы отменил автоматический перевыпуск (а он, кстати, будет?) и оформил бы эту цифровую вместо неё, и никуда бы не ходил.

Доброго дня. Якщо немає пропозиції у Сенс, оформлення цифрової картки на даний момент не доступно. Якщо карта буде перевипущена автоматично, має прийти смс про перевипуск, напишіть мені ІПН чи уточніть у чаті чи буде перевипуск автоматичний.[/quote]

А в мене в SENSE не має пропозиції на RED, а в myAlfa є...і пропонують налити 200т. Це не цифрова?
П.С. Наразі юзаю Максімку.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:55

  lov2108 написав:А в мене в SENSE не має пропозиції на RED, а в myAlfa є...і пропонують налити 200т. Це не цифрова?
П.С. Наразі юзаю Максімку.

Доброго дня. Цифрова лише в Сенс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:32

  Amethyst написав:Відкривайте нові можливості! Завантажте додаток Sens SuperApp від Альфа-банку, підключайте профіль Київстар, отримайте 50 гривень на бонусний рахунок та керуйте своїм профілем прямо з додатку Sens
https://kv.st/KSinSense

Пришла рассылка от КС. Я, наверное, не устою, бо у меня до сих пор абонка 30грн/мес :)

Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.
Oktawa
 
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