|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:30
Oktawa написав:
Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.
Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4398
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:06
После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank] появилось:
Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?
-
Zorras
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 07.04.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:14
Zorras написав:
После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank]
появилось:Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?
Такий запис з'являється після того, як Ви у мобільному додатку переглядаєте номер картки.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:57
Мизантрóп написав: MASolomko написав: Мизантрóп написав:
А шо в том Ред,брать или не брать? 83000 наливают пока.
В приложении Sense предлагают цифровую RED?
Ага,по одному аку видел,когда орехи щелкал.Ща зашёл вверху пишет твоя цифровая карта уже в смартфоне.тык на нее а там цифрокредред и одобрен лимит,льготный 62,кишмиш 10 от покупок,ОЧ 24 месяца.осталось нажать на мыло оферту.Хз надо оно мне?...
если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19693
|2868036
|
|
|467
|342504
|
П'ят 16 лип, 2021 20:07
sens
|
|7438
|1046568
|
|