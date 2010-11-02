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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9619962096219622>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:30

Re: Альфа-Банк

  Oktawa написав:Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.


Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:06

Активация карты

После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank] появилось:
Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:14

  Zorras написав:После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank] появилось:
Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?

Такий запис з'являється після того, як Ви у мобільному додатку переглядаєте номер картки.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:57

  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:
  Мизантрóп написав:А шо в том Ред,брать или не брать? 83000 наливают пока.
В приложении Sense предлагают цифровую RED?

Ага,по одному аку видел,когда орехи щелкал.Ща зашёл вверху пишет твоя цифровая карта уже в смартфоне.тык на нее а там цифрокредред и одобрен лимит,льготный 62,кишмиш 10 от покупок,ОЧ 24 месяца.осталось нажать на мыло оферту.Хз надо оно мне?...

если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:58

  Shaman написав:если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен :D

Как это нафиг не нужен? :shock: У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время. :idea:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:19

Re: Альфа-Банк

Грейс пох,я и сам кредит могу дать)) буду курить тарифы и условия на тему есть ли толк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:28

  Striker написав:
  Shaman написав:если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен :D

Как это нафиг не нужен? :shock: У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время. :idea:

Поддерживаю - нафиг не нужна!

Старожилы помнят - много раз писал, что признаю только РД 1 число (или 31-ое). И не я один. Поэтому две альфовские (разумеется разные) кредитки именно с ним. Форвард, Идея тоже с 1-ым. Удобно и практично. А вот гасить в произвольные дни месяца неудобно и неинтересно, экономя какие-то копейки. Тем более в разные даты. У меня нет и никогда не было проблем с финансовой дисциплиной. Но заниматься такой реальной фигнёй - увольте :D Да и покупок по Альфе у меня мало - нечего тем делить...

И такое точно нельзя посоветовать обычным нормальным людям.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:48

Vorlon
Кто как хочет, так и дро... Для меня тоже бред подгонять все карты специально под одну РД, при том, что погасить карту занимает от силы 2-3 минуты.

п.с. чёт вспомнились разговоры о том, сколько нужно выкинуть/закинуть на коко дебет ради нескольких копеек :lol:

Вы ещё поднимите тему: "Гаситься в РД или РД минус 1-2 дня". :)
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:14

  Мизантрóп написав:Грейс пох,я и сам кредит могу дать)) буду курить тарифы и условия на тему есть ли толк

давайте - грейс 62 дня? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:17

  Striker написав:
  Shaman написав:если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен :D

Как это нафиг не нужен? :shock: У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время. :idea:

одной кредитки с РД 15 число хватит - есть же и другие банки :)
Shaman
 
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