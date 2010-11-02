|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:30
Oktawa написав:
Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.
Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4398
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:06
После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank] появилось:
Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?
-
Zorras
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 07.04.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:14
Zorras написав:
После активации карты, в [Останні операції в My Alfa-Bank]
появилось:Відображення номеру карти (mobile) Статус Підтверджена
Что это такое?
Такий запис з'являється після того, як Ви у мобільному додатку переглядаєте номер картки.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:57
Мизантрóп написав: MASolomko написав: Мизантрóп написав:
А шо в том Ред,брать или не брать? 83000 наливают пока.
В приложении Sense предлагают цифровую RED?
Ага,по одному аку видел,когда орехи щелкал.Ща зашёл вверху пишет твоя цифровая карта уже в смартфоне.тык на нее а там цифрокредред и одобрен лимит,льготный 62,кишмиш 10 от покупок,ОЧ 24 месяца.осталось нажать на мыло оферту.Хз надо оно мне?...
если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:58
Shaman написав:
если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен
Как это нафиг не нужен?
У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2105
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 2364 раз.
-
- Профіль
-
16
8
13
Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:19
Грейс пох,я и сам кредит могу дать)) буду курить тарифы и условия на тему есть ли толк
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:28
Striker написав: Shaman написав:
если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен
Как это нафиг не нужен?
У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время.
Поддерживаю - нафиг не нужна!
Старожилы помнят - много раз писал, что признаю только РД 1 число (или 31-ое). И не я один. Поэтому две альфовские (разумеется разные) кредитки именно с ним. Форвард, Идея тоже с 1-ым. Удобно и практично. А вот гасить в произвольные дни месяца неудобно и неинтересно, экономя какие-то копейки. Тем более в разные даты. У меня нет и никогда не было проблем с финансовой дисциплиной. Но заниматься такой реальной фигнёй - увольте
Да и покупок по Альфе у меня мало - нечего тем делить...
И такое точно нельзя посоветовать обычным нормальным людям.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9691
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:48
Vorlon
Кто как хочет, так и дро... Для меня тоже бред подгонять все карты специально под одну РД, при том, что погасить карту занимает от силы 2-3 минуты.
п.с. чёт вспомнились разговоры о том, сколько нужно выкинуть/закинуть на коко дебет ради нескольких копеек
Вы ещё поднимите тему: "Гаситься в РД или РД минус 1-2 дня".
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2105
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 2364 раз.
-
- Профіль
-
16
8
13
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:14
Мизантрóп написав:
Грейс пох,я и сам кредит могу дать
)) буду курить тарифы и условия на тему есть ли толк
давайте - грейс 62 дня?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:17
Striker написав: Shaman написав:
если по простому, то Red тот же Максимум 2.0.
Если у Вас нет - то берите. Если уже есть и лимита хватает, то нафиг не нужен
Как это нафиг не нужен?
У меня в хозяйстве 2 Максимум и одна цифровая Red, на которых РД:
- 3 число;
- 15 число;
- 25 число.
На одной делаю покупки с 3 по 15 число, на другой - с 15 по 25, на третьей - с 25 по 3. Таким образом можно юзать грейс на почти 2 месяца всё время.
одной кредитки с РД 15 число хватит - есть же и другие банки
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|470
|342942
|
П'ят 16 лип, 2021 22:20
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19693
|2868329
|
|
|7438
|1046646
|
|