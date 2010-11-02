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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9619962096219622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:24

Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл.
Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё.
В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:47

  M-Audio написав:Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл.
Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё.
В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?

У проміжок з 23:59 до 00:00 сервіс недоступний.

Обміняти валюту у цифровому банку Sense SuperApp
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 00:33

  Ой+ написав:
  Oktawa написав:Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.


Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.


Бонуси на міжнародні дзвінки використати неможливо.
Бонусы можно использовать на:

исходящие звонки на все номера по Украине;
мобильный интернет по условиям тарифа;
SMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины;
MMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины (только для абонентов предоплаченной связи);
плату за пакет по условиям некоторых тарифов (только для абонентов предоплаченной связи)
Оплата услуг по вашему номеру будет автоматически осуществляться за счет бонусных средств бонуса (1 бонус = 1 гривна). После их окончания средства будут сниматься с основного счета.

Условия использования бонусных средств указаны для абонентов предоплаченной связи и контрактных и бизнес-клиентов Киевстар.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 00:58

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Оформил цифровую RED к уже имеющимся Максимум и Red Cash. Так и не понял, нужно отключать страховку от ФР или её всё таки нет на цифровой?

п.с. спасибо оф. преду за решение вопроса с неначисленными орехами за покупку.

Доброго дня. У цифрової картки РЕД, що оформлена в Сенс немає страховок.


прошу уточнить нет договора страхования или отключены (не включены) списания по нему?

по этой карте покупка "с наличными на кассе" вся целиком уйдёт в льготный периуд и орехов за такую покупку не будет, верно ?
uaprofi
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