Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
M-Audio написав:Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
Oktawa написав:Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.
Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
Бонуси на міжнародні дзвінки використати неможливо.
Бонусы можно использовать на:
исходящие звонки на все номера по Украине; мобильный интернет по условиям тарифа; SMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины; MMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины (только для абонентов предоплаченной связи); плату за пакет по условиям некоторых тарифов (только для абонентов предоплаченной связи) Оплата услуг по вашему номеру будет автоматически осуществляться за счет бонусных средств бонуса (1 бонус = 1 гривна). После их окончания средства будут сниматься с основного счета.
Условия использования бонусных средств указаны для абонентов предоплаченной связи и контрактных и бизнес-клиентов Киевстар.