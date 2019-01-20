Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
M-Audio написав:Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
Oktawa написав:Имейте ввиду, что бонусные 50 грн даются всего на 7 дней, о чем не упоминается в смс с предложением. Получается, если дата очередного снятия абонплаты позже, то их никак нельзя использовать, ну по крайней мере для этой цели.
Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
Бонуси на міжнародні дзвінки використати неможливо.
Бонусы можно использовать на:
исходящие звонки на все номера по Украине; мобильный интернет по условиям тарифа; SMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины; MMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины (только для абонентов предоплаченной связи); плату за пакет по условиям некоторых тарифов (только для абонентов предоплаченной связи) Оплата услуг по вашему номеру будет автоматически осуществляться за счет бонусных средств бонуса (1 бонус = 1 гривна). После их окончания средства будут сниматься с основного счета.
Условия использования бонусных средств указаны для абонентов предоплаченной связи и контрактных и бизнес-клиентов Киевстар.
Ой+ написав:Можна самостійно швидше підключитись. Часто бонуси використовую для міжнародних дзвінків. А так треба поповнюватись перед зняттям, тоді все автоматом.
WachtAmRhein написав:Бонуси на міжнародні дзвінки використати неможливо.
cohan написав:это традиционное на*лово, вон Водафон пополняешь: "добавьте еще 10 и получите 20 на бонусный", добавил, получил - на три (ТРИ) дня....
Я про бонуси у водафоні - там цілком ідуть на міжнародні дзвінки і там же можна швидше активувати вручну новий пакет. Але КС щедріше і частіше наливає бонуси і термін дає мені місяць на них при поповненні у моб. додатку, так що залишаються ще і на наступний період.
M-Audio написав:Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
Оно запрятано, курсы отдельно, обмен отдельно, но найти можно. Хуже, что оно не срабатывает, по крайней мере, после пополнения карты. Пишет недостаточно средств и мерзко пищит, хотя там же высвечивается сумма, и видно, что средств хватает. При этом, в старом приложении с той же самой карты всего хватает, и валюта прекрасно меняется. Хорошо, что я оставил старую апликуху. Но, лучше бы Альфа добавила обмен в ВЕБ-версию. Ладно бонусы всякие, но перевод между своими счетами - это же базовая функциональность.
M-Audio написав:Скажите, а обмен валют онлайн доступен только в рабочее время что-ли? Искал сегодня часов в 7-8 вечера в сенсе, и не нашёл. Прошлый обмен валют осуществлял ещё из прежнего приложения, там как-то проще всё. В общем, где его там закопали, и где можно посмотреть кросс-курсы обмена?
У Сенсі на робочому столі є Гаманець (Переказ/Платіж), а вже у Переказах є Обмін валют. Курси валют при цьому можна побачити у Продуктах між Моїми кредитами та Моїми депозитами.
Vorlon написав:Старожилы помнят - много раз писал, что признаю только РД 1 число (или 31-ое). И не я один. Поэтому две альфовские (разумеется разные) кредитки именно с ним. Форвард, Идея тоже с 1-ым. Удобно и практично. А вот гасить в произвольные дни месяца неудобно и неинтересно, экономя какие-то копейки. Тем более в разные даты. У меня нет и никогда не было проблем с финансовой дисциплиной. Но заниматься такой реальной фигнёй - увольте Да и покупок по Альфе у меня мало - нечего тем делить...
И такое точно нельзя посоветовать обычным нормальным людям.
у каждого свой метод использоваия кредиток и называть действия других из-за того что они используют метод отличный от вашего неудобными, неинтересными и реальной фигней как то не прилично.