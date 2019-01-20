Vorlon написав:

Старожилы помнят - много раз писал, что признаю только РД 1 число (или 31-ое). И не я один. Поэтому две альфовские (разумеется разные) кредитки именно с ним. Форвард, Идея тоже с 1-ым. Удобно и практично. А вот гасить в произвольные дни месяца неудобно и неинтересно, экономя какие-то копейки. Тем более в разные даты. У меня нет и никогда не было проблем с финансовой дисциплиной. Но заниматься такой реальной фигнёй - увольтеДа и покупок по Альфе у меня мало - нечего тем делить...И такое точно нельзя посоветовать обычным нормальным людям.