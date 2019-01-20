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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9620962196229623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:55

  mustbe написав:Просто когда количество обслуживаемых карт переваливает через некую черту - начинаешь понимать, что нет никакого смысла валить их все в один день. Можно просто физически не успеть. Не говоря уж о планах Б и В.
Тем более - на 1-е число, когда и так есть чем заняться.
А если карт всего пяток (+/-) - то да, можно и в один день уложиться.
У каждого - свой профиль юзания

Так, я також розмазав і на середину місяця, і під кінець, бо й проценти по депо платять не всі банки 1-го числа. Ризик концентрації в один день треба знижувати, така собі календарна диверсифікація...
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31

Re: Альфа-Банк

с точки зрения оптимальности - конечно более эффективно, когда РД по разным картам распределены в разные даты. особенно с точки зрения людей, которые все гасят в последний день и следят за тем, чтобы % начали капать с сегодня, а не завтра.

в точки зрения простоты - конечно все проще, когда все сведено в один день. НО - это требует избыточных финансов. обладая такими финансовыми ресурсами, можно и не заморачиваться с кредитами. :D

в общем, я за первый вариант - но без фанатизма с 10 картами, хватит РД и 15, и 30 :)

и да, то, что Альфа дает возможность самому определить РД, - это большой плюс банка 8)
Shaman
 
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  #<1 ... 9620962196229623
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