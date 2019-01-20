Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31

с точки зрения оптимальности - конечно более эффективно, когда РД по разным картам распределены в разные даты. особенно с точки зрения людей, которые все гасят в последний день и следят за тем, чтобы % начали капать с сегодня, а не завтра.в точки зрения простоты - конечно все проще, когда все сведено в один день. НО - это требует избыточных финансов. обладая такими финансовыми ресурсами, можно и не заморачиваться с кредитами.в общем, я за первый вариант - но без фанатизма с 10 картами, хватит РД и 15, и 30может еще 10 или 20 - но это уже от банков зависити да, то, что Альфа дает возможность самому определить РД, - это большой плюс банка