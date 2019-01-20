mustbe написав:Просто когда количество обслуживаемых карт переваливает через некую черту - начинаешь понимать, что нет никакого смысла валить их все в один день. Можно просто физически не успеть. Не говоря уж о планах Б и В.
Тем более - на 1-е число, когда и так есть чем заняться.
А если карт всего пяток (+/-) - то да, можно и в один день уложиться.
У каждого - свой профиль юзания
Так, я також розмазав і на середину місяця, і під кінець, бо й проценти по депо платять не всі банки 1-го числа. Ризик концентрації в один день треба знижувати, така собі календарна диверсифікація...