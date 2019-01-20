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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9625962696279628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:04

  Alfa_Bank написав:
  Anadonta написав:Alfa_Bank

Доброе утро!
Сегодня расчетная дата по кредитной карте Travel. Подскажите, если я пополню свою дебетную карту (пакет Black) через Sense, а потом с помощью этого же приложения переведу деньги на кредитную карту - все операции пройдут сегодняшним днем и комиссий не будет?
Заранее благодарен!

Добрий день. В роботі.

Якщо ви поповнюєте карту зі своєї карти( на карті натискаєте поповнити зі свого рахунку, або на робочому столі Платіж- між своїми рахунками) то кошти на баланс карти зараховуються протягом 15 хв, розподіл по рахунку- операція до 18.30 – протягом 15 хв, після 18.30- на наступний роб.день. Комісії не буде. Додатково написали в повідомленні.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:24

  antey718 написав:Добрый день Alfa_Bank

Есть несколько вопросов:
- Карта Travel в сенсе отображается как Platinum, хотя все тревелы если не ошибаюсь были переведены в signature, по крайней мере в приложении lounge key карта бъется как signature
- По этой же карте Travel в сенсе не правильно отображается количество доступных посещений лаунжей, независимо от оборотов там всегда единица
- Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений.

Добрий день. Беремо в роботу. Додатково вкажіть модель телефону, версію операційної системи телефону, точну версію Sense в приватному повідомленні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:19

Re: Альфа-Банк

Подскажите, плз, платёж с мсс 4900 подойдёт под условия льготной моментальной рассрочки на 6 мес?
В условиях https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ozstrochka такого ограничения не нашёл
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:26

  Anadonta написав:Amethyst

Т. е. выходит, что через сберегательный счет будет быстрее и надежнее, чем напрямую с дебетной карты на кредитную?
Кстати, обратил внимание, что в меню Sense пишут о переводах между своими счетами, а не картами.

Ну пишут одно, а делают другое :)
С некоторых пор (месяца 2 назад) действительно переводы между картами внутри банка стали проводиться по картсчету текущим оперднем, причем даже не до 18:30, а чуть ли не до 21:00. Но в большей мере это касается СПИСАНИЯ с карты, а вот ПРИХОД может и опоздать до следующего дня :(
Мне как-то надежнее, а чаще и удобнее юзать МАБ (даже с мабилы) а не Сенс :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:34

Re: Альфа-Банк

Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:23

  Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.

Ну если вы внимательно читали правила акции то должны были заметить что срок начисления орехов по операциям в июле предусмотрен до 31 августа так что время еще есть. Кроме того в начале месяца аналогичные вопросы задавались многократно - представитель объяснила что все из-за того что ашан не передал номер терминала яерез который идет оплата кюар кодом и до конца августа все начислят
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:21

  Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.


это неинтересно
скажите - Ашан пятерик налил своими баллами? говорят, льет
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:35

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, платёж с мсс 4900 подойдёт под условия льготной моментальной рассрочки на 6 мес?
В условиях https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ozstrochka такого ограничения не нашёл

Добрий день. В переліку заборонених мсс його не має. При виконанні необхідних умов для розстрочки- оформиться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:54

Re: Альфа-Банк

Отут якщо купити https://kmbooks.com.ua/ книжний кишмиш буде від Алли?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:58

  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.

Ну если вы внимательно читали правила акции то должны были заметить что срок начисления орехов по операциям в июле предусмотрен до 31 августа так что время еще есть. Кроме того в начале месяца аналогичные вопросы задавались многократно - представитель объяснила что все из-за того что ашан не передал номер терминала яерез который идет оплата кюар кодом и до конца августа все начислят

Добрий день. В акції беруть участь лише транзакції на сайті та у додатку партнера. При сплаті через QR- код бонуси не нараховуються, так як це оплата офлайн через магазин. Інформація з приводу QR- код є в деталях умов акції. На початку місяця деталі щодо преналежності терміналу до участі в акції були на уточненні у партнера.
Alfa_Bank
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