Доброе утро! Сегодня расчетная дата по кредитной карте Travel. Подскажите, если я пополню свою дебетную карту (пакет Black) через Sense, а потом с помощью этого же приложения переведу деньги на кредитную карту - все операции пройдут сегодняшним днем и комиссий не будет? Заранее благодарен!
Добрий день. В роботі.
Якщо ви поповнюєте карту зі своєї карти( на карті натискаєте поповнити зі свого рахунку, або на робочому столі Платіж- між своїми рахунками) то кошти на баланс карти зараховуються протягом 15 хв, розподіл по рахунку- операція до 18.30 – протягом 15 хв, після 18.30- на наступний роб.день. Комісії не буде. Додатково написали в повідомленні.
Есть несколько вопросов: - Карта Travel в сенсе отображается как Platinum, хотя все тревелы если не ошибаюсь были переведены в signature, по крайней мере в приложении lounge key карта бъется как signature - По этой же карте Travel в сенсе не правильно отображается количество доступных посещений лаунжей, независимо от оборотов там всегда единица - Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений.
Добрий день. Беремо в роботу. Додатково вкажіть модель телефону, версію операційної системи телефону, точну версію Sense в приватному повідомленні.
Т. е. выходит, что через сберегательный счет будет быстрее и надежнее, чем напрямую с дебетной карты на кредитную? Кстати, обратил внимание, что в меню Sense пишут о переводах между своими счетами, а не картами.
Ну пишут одно, а делают другое С некоторых пор (месяца 2 назад) действительно переводы между картами внутри банка стали проводиться по картсчету текущим оперднем, причем даже не до 18:30, а чуть ли не до 21:00. Но в большей мере это касается СПИСАНИЯ с карты, а вот ПРИХОД может и опоздать до следующего дня Мне как-то надежнее, а чаще и удобнее юзать МАБ (даже с мабилы) а не Сенс
Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.
Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.
Ну если вы внимательно читали правила акции то должны были заметить что срок начисления орехов по операциям в июле предусмотрен до 31 августа так что время еще есть. Кроме того в начале месяца аналогичные вопросы задавались многократно - представитель объяснила что все из-за того что ашан не передал номер терминала яерез который идет оплата кюар кодом и до конца августа все начислят
Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.
это неинтересно скажите - Ашан пятерик налил своими баллами? говорят, льет
Golf_streem написав:Подвязал к приложению Ашан белую карту. Оплачиваю в магазине qr кодом. Орехи (5%) не начисляютя. В КЦ раз пять сказали, что за оплату qr кодом орехов не будет, только за оплату картой. Не подействовало даже то, что я показал правила в сенсе и на сайте альфы (5% за оплаты на сайте ашан.юа и приложением). Прошу помощи у модератора.
Ну если вы внимательно читали правила акции то должны были заметить что срок начисления орехов по операциям в июле предусмотрен до 31 августа так что время еще есть. Кроме того в начале месяца аналогичные вопросы задавались многократно - представитель объяснила что все из-за того что ашан не передал номер терминала яерез который идет оплата кюар кодом и до конца августа все начислят
Добрий день. В акції беруть участь лише транзакції на сайті та у додатку партнера. При сплаті через QR- код бонуси не нараховуються, так як це оплата офлайн через магазин. Інформація з приводу QR- код є в деталях умов акції. На початку місяця деталі щодо преналежності терміналу до участі в акції були на уточненні у партнера.