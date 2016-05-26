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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:18
sens написав:
вот и я решил пока снять евро
так клиенту открывают нашару 2 счета: грн + валютный, который может быть или в евро или в долларе. Мож вам лучше перетащить долларовый к Лумумбе, и потом здесь его переоткрыть.
А чо не Сима, там же мона нашару обслуживаться в любой валюте
И даж чуток заплыть за буйки
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Amethyst
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:03
stryzhko написав:
Amethyst написав:После 19:00 проводка будет сл. оперднем.
Ну а доступность ср-в щас не обсуждается
Регламент же змінився. Поповнював пару місяців тому в РД після 20.00, то теж пройшло в цей же день.
Звичайно краще так не ризикувати, але приємно, що спонсором таки не став тоді:))
пару деньков делал переводы. так вот, платеж в 20:30 еще проходит день в день, а в 21:00 - уже на след день.
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Shaman
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:43
Amethyst написав: sens написав:
вот и я решил пока снять евро
так клиенту открывают нашару 2 счета: грн + валютный, который может быть или в евро или в долларе. Мож вам лучше перетащить долларовый к Лумумбе, и потом здесь его переоткрыть.
А чо не Сима, там же мона нашару обслуживаться в любой валюте
И даж чуток заплыть за буйки
Вы правы,но вопрос был и остаётся,в пределах Альфы. Да и евро у меня в основном лежит под 0,01 ))) это укргаз,отп,кредит агриколь,правекс и БТА,
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sens
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:11
Amethyst написав: sens написав:
В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар)
При переходе из пакета с 3 шаровыми картами на пакет с 2 шаркартами нужно одну валютку(её щот) закрыть, т.е. гроши таки забрать
После активации пакета можно попробовать отрыть 2й валютный через фасткард.
С Алкой не соскучишься
А разве этот ответ уже не актуальный ?
Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. Якщо перевипуск йде автоматично то всі 3 карти будуть перевипущені на безкоштовній основі.
Якщо перевипуск не автоматично, то безкоштовно можна перевипустити тільки два рахунки, за третій треба буде сплатити.
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Kalgan
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:15
sens написав:
В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар) , за евро нужно отдельно выложить 20 у.е
Ну и вроде можно открыть к пакету Black карту "Debit World MasterCard / Visa
Rewards" за 2 у.е.
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Kalgan
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:15
Kalgan написав: Amethyst написав: sens написав:
В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар)
При переходе из пакета с 3 шаровыми картами на пакет с 2 шаркартами нужно одну валютку(её щот) закрыть, т.е. гроши таки забрать
После активации пакета можно попробовать отрыть 2й валютный через фасткард.
С Алкой не соскучишься
А разве этот ответ уже не актуальный ?
Alfa_Bank написав:
Доброго ранку. Якщо перевипуск йде автоматично то всі 3 карти будуть перевипущені на безкоштовній основі.
Якщо перевипуск не автоматично, то безкоштовно можна перевипустити тільки два рахунки, за третій треба буде сплатити.
Я так понимаю АВТОМАТИЧЕСКИЙ перевыпуск возможен на более дорогой пакет, а если нужен более дешёвый, то это уже не автоматический
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Flamingo
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Чет 22 лип, 2021 20:50
cohan
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