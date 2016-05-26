RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9628962996309631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:18

Re: Альфа-Банк

  sens написав:вот и я решил пока снять евро

так клиенту открывают нашару 2 счета: грн + валютный, который может быть или в евро или в долларе. Мож вам лучше перетащить долларовый к Лумумбе, и потом здесь его переоткрыть.
А чо не Сима, там же мона нашару обслуживаться в любой валюте :wink:
И даж чуток заплыть за буйки :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 502
З нами з: 05.05.21
Подякував: 33 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:03

  stryzhko написав:
Amethyst написав:После 19:00 проводка будет сл. оперднем.
Ну а доступность ср-в щас не обсуждается

Регламент же змінився. Поповнював пару місяців тому в РД після 20.00, то теж пройшло в цей же день.
Звичайно краще так не ризикувати, але приємно, що спонсором таки не став тоді:))

пару деньков делал переводы. так вот, платеж в 20:30 еще проходит день в день, а в 21:00 - уже на след день.
Shaman
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 29.09.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:43

  Amethyst написав:
  sens написав:вот и я решил пока снять евро

так клиенту открывают нашару 2 счета: грн + валютный, который может быть или в евро или в долларе. Мож вам лучше перетащить долларовый к Лумумбе, и потом здесь его переоткрыть.
А чо не Сима, там же мона нашару обслуживаться в любой валюте :wink:
И даж чуток заплыть за буйки :wink:

Вы правы,но вопрос был и остаётся,в пределах Альфы. Да и евро у меня в основном лежит под 0,01 ))) это укргаз,отп,кредит агриколь,правекс и БТА,
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12633
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:11

  Amethyst написав:
  sens написав:В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар)

При переходе из пакета с 3 шаровыми картами на пакет с 2 шаркартами нужно одну валютку(её щот) закрыть, т.е. гроши таки забрать :(
После активации пакета можно попробовать отрыть 2й валютный через фасткард.
С Алкой не соскучишься :idea:

А разве этот ответ уже не актуальный ?
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку. Якщо перевипуск йде автоматично то всі 3 карти будуть перевипущені на безкоштовній основі. Якщо перевипуск не автоматично, то безкоштовно можна перевипустити тільки два рахунки, за третій треба буде сплатити.
Kalgan
 
Повідомлень: 716
З нами з: 02.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:15

Re: Альфа-Банк

  sens написав:В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар) , за евро нужно отдельно выложить 20 у.е

Ну и вроде можно открыть к пакету Black карту "Debit World MasterCard / Visa
Rewards" за 2 у.е.
Kalgan
 
Повідомлень: 716
З нами з: 02.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:15

  Kalgan написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:В пакете блек будет только две карты условно бесплатно ( гривна и доллар)

При переходе из пакета с 3 шаровыми картами на пакет с 2 шаркартами нужно одну валютку(её щот) закрыть, т.е. гроши таки забрать :(
После активации пакета можно попробовать отрыть 2й валютный через фасткард.
С Алкой не соскучишься :idea:

А разве этот ответ уже не актуальный ?
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку. Якщо перевипуск йде автоматично то всі 3 карти будуть перевипущені на безкоштовній основі. Якщо перевипуск не автоматично, то безкоштовно можна перевипустити тільки два рахунки, за третій треба буде сплатити.

Я так понимаю АВТОМАТИЧЕСКИЙ перевыпуск возможен на более дорогой пакет, а если нужен более дешёвый, то это уже не автоматический
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6617
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1787 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9628962996309631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
566 99968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 23:19
candidat
А-Банк 1 ... 1914, 1915, 1916
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19154 2857232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 21:17
vovareuckij
Банк Восток 1 ... 47, 48, 49
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
486 354183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 20:50
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.