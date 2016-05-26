Alfa_Bank написав: Flamingo написав: Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы.....

Заранее благодарю за ответы. Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы.....Заранее благодарю за ответы.

В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні. В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні.

У меня на телефоне есть запись сотрудника КЦ, который сообщил, чте моя первая покупка в Ашане оплаченная картий Альфа не обрастет орехами, а нужно платить QR кодом и тогда все будет ок. Выходит, что и меня ввели в заблуждение и я в заблудшем состоянии оплачиваю покупки в Ашане картой Альфа. Я бы тоже не отказался от компенсации.