Amethyst написав:Alfa_Bank, Максимка 2.0, завтра(Сб.) РД. Седня хочу оплатить товар под Рассрочку -- думаю, шо прийдет предложение о Рассрочке.
Када лушее активировать эту Рассрочку: седня (до конца опердня, до 18:00) или в Пн, када уже проведутся и начисления по РД и сама покупка? Или вааще лууше сделать покупку в Вс или Пн?
Нет разницы когда активировать, все равно рассрочка будет оформлена в следующем периоде.
Я чот боюсь, шо мне вааще ее не предложат из-за завтрешней РД А сумма под 25К рисуется
Добрий день. Ви можете оформити розстрочку коли вам зручно. При операції більше 5 тис грн. вам надійде PUSH з пропозицією оформити розстрочку, або смс. Зверніть увагу, якщо на рахунку є власні кошти ( на момент списання операції) — у розстрочку буде оформлено на ту частину операції, яка була погашена за рахунок кредитного ліміту. Якщо дата списання операції збігається з розрахунковою датою по КК — перший платіж по "Розстрочці" може бути списаний вже в наступну розрахункову дату. Деталі по розстрочці momentalna_rozstrochka
Amethyst, поскольку РД завтра, то сегодня ночью Алла произведёт рассчеты по кредитке.
Тут важно не когда согласиться на оформление рассрочки, а когда операция оплаты провелась по счёту. Если операция проведётся до РД (хз, когда Алла делает проводку по счёту при оплате картой в их терминале), то эта сумма будет включена для погашения до следующей РД.
MASolomko написав:Amethyst, поскольку РД завтра, то сегодня ночью Алла произведёт рассчеты по кредитке.
Тут важно не когда согласиться на оформление рассрочки, а когда операция оплаты провелась по счёту. Если операция проведётся до РД (хз, когда Алла делает проводку по счёту при оплате картой в их терминале), то эта сумма будет включена для погашения до следующей РД.
Я бы платил в субботу или воскресенье. РД была 17 суббота - утром 17го открыл Маб, посмотрел расчеты и заплатил 17т, сразу оформил рассрочку. Самый длинный грейс В пятницу ещё не посчитали.
Flamingo написав:Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы..... Заранее благодарю за ответы.
В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні.
У меня на телефоне есть запись сотрудника КЦ, который сообщил, чте моя первая покупка в Ашане оплаченная картий Альфа не обрастет орехами, а нужно платить QR кодом и тогда все будет ок. Выходит, что и меня ввели в заблуждение и я в заблудшем состоянии оплачиваю покупки в Ашане картой Альфа. Я бы тоже не отказался от компенсации.
Flamingo написав:Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы..... Заранее благодарю за ответы.
В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні.
У меня на телефоне есть запись сотрудника КЦ, который сообщил, чте моя первая покупка в Ашане оплаченная картий Альфа не обрастет орехами, а нужно платить QR кодом и тогда все будет ок. Выходит, что и меня ввели в заблуждение и я в заблудшем состоянии оплачиваю покупки в Ашане картой Альфа. Я бы тоже не отказался от компенсации.
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ? Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.