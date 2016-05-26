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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9630963196329633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:28

Alfa_Bank, Максимка 2.0, завтра(Сб.) РД.
Седня хочу оплатить товар под Рассрочку -- думаю, шо прийдет предложение о Рассрочке.

Када лушее активировать эту Рассрочку: седня (до конца опердня, до 18:00) или в Пн, када уже проведутся и начисления по РД и сама покупка?
Или вааще лууше сделать покупку в Вс или Пн?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:50

  Amethyst написав:Alfa_Bank, Максимка 2.0, завтра(Сб.) РД.
Седня хочу оплатить товар под Рассрочку -- думаю, шо прийдет предложение о Рассрочке.

Када лушее активировать эту Рассрочку: седня (до конца опердня, до 18:00) или в Пн, када уже проведутся и начисления по РД и сама покупка?
Или вааще лууше сделать покупку в Вс или Пн?


Нет разницы когда активировать, все равно рассрочка будет оформлена в следующем периоде.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:58

  WachtAmRhein написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, Максимка 2.0, завтра(Сб.) РД.
Седня хочу оплатить товар под Рассрочку -- думаю, шо прийдет предложение о Рассрочке.

Када лушее активировать эту Рассрочку: седня (до конца опердня, до 18:00) или в Пн, када уже проведутся и начисления по РД и сама покупка?
Или вааще лууше сделать покупку в Вс или Пн?


Нет разницы когда активировать, все равно рассрочка будет оформлена в следующем периоде.

Я чот боюсь, шо мне вааще ее не предложат из-за завтрешней РД :(
А сумма под 25К рисуется
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:40

  Amethyst написав:
  WachtAmRhein написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, Максимка 2.0, завтра(Сб.) РД.
Седня хочу оплатить товар под Рассрочку -- думаю, шо прийдет предложение о Рассрочке.

Када лушее активировать эту Рассрочку: седня (до конца опердня, до 18:00) или в Пн, када уже проведутся и начисления по РД и сама покупка?
Или вааще лууше сделать покупку в Вс или Пн?


Нет разницы когда активировать, все равно рассрочка будет оформлена в следующем периоде.

Я чот боюсь, шо мне вааще ее не предложат из-за завтрешней РД :(
А сумма под 25К рисуется

Добрий день. Ви можете оформити розстрочку коли вам зручно. При операції більше 5 тис грн. вам надійде PUSH з пропозицією оформити розстрочку, або смс. Зверніть увагу, якщо на рахунку є власні кошти ( на момент списання операції) — у розстрочку буде оформлено на ту частину операції, яка була погашена за рахунок кредитного ліміту. Якщо дата списання операції збігається з розрахунковою датою по КК — перший платіж по "Розстрочці" може бути списаний вже в наступну розрахункову дату. Деталі по розстрочці momentalna_rozstrochka
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:17

Re: Альфа-Банк

Amethyst, поскольку РД завтра, то сегодня ночью Алла произведёт рассчеты по кредитке.

Тут важно не когда согласиться на оформление рассрочки, а когда операция оплаты провелась по счёту. Если операция проведётся до РД (хз, когда Алла делает проводку по счёту при оплате картой в их терминале), то эта сумма будет включена для погашения до следующей РД.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:26

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Amethyst, поскольку РД завтра, то сегодня ночью Алла произведёт рассчеты по кредитке.

Тут важно не когда согласиться на оформление рассрочки, а когда операция оплаты провелась по счёту. Если операция проведётся до РД (хз, когда Алла делает проводку по счёту при оплате картой в их терминале), то эта сумма будет включена для погашения до следующей РД.
Я бы платил в субботу или воскресенье. РД была 17 суббота - утром 17го открыл Маб, посмотрел расчеты и заплатил 17т, сразу оформил рассрочку.
Самый длинный грейс
В пятницу ещё не посчитали.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:39

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Я чот боюсь, шо мне вааще ее не предложат из-за завтрешней РД
А сумма под 25К рисуется

Вообщем таки седня оплатил, бо сроки доставки поджимали. Рассрочку предложили, но активирую её в Вс.
Ждите продолжения балета :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:54

  Golf_streem написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы.....
Заранее благодарю за ответы.

В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні.

У меня на телефоне есть запись сотрудника КЦ, который сообщил, чте моя первая покупка в Ашане оплаченная картий Альфа не обрастет орехами, а нужно платить QR кодом и тогда все будет ок. Выходит, что и меня ввели в заблуждение и я в заблудшем состоянии оплачиваю покупки в Ашане картой Альфа. Я бы тоже не отказался от компенсации.


+1. Написал в ЛС.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:55

  Golf_streem написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Большое чпасибо за ответ. Но в таком случае у меня возникают дальнейшие вопросы.....
Заранее благодарю за ответы.

В роботі. Перевіримо інформацію по вашим покупкам і відповімо в повідомленні.

У меня на телефоне есть запись сотрудника КЦ, который сообщил, чте моя первая покупка в Ашане оплаченная картий Альфа не обрастет орехами, а нужно платить QR кодом и тогда все будет ок. Выходит, что и меня ввели в заблуждение и я в заблудшем состоянии оплачиваю покупки в Ашане картой Альфа. Я бы тоже не отказался от компенсации.

А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:29

  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.

Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху :(
Flamingo
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