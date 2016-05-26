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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:41
Flamingo написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.
Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху
Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:57
lov2108 написав: Flamingo написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.
Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху
Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....
Шутите?
. Или 3*30 забыли? Как раз чувствуется именно альфа-стайл во все красе - главное запустить акцию - все нюансы будем выяснять на марше
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:04
lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.
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