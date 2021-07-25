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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:41
Flamingo написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.
Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху
Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:57
lov2108 написав: Flamingo написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.
Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху
Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....
Шутите?
. Или 3*30 забыли? Как раз чувствуется именно альфа-стайл во все красе - главное запустить акцию - все нюансы будем выяснять на марше
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:04
lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.
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Golf_streem
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Додано: Суб 24 лип, 2021 06:55
Golf_streem написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.
Зашёл в сильпошное приложение, где история покупок....так вот там где оплата была через приложение пишет "тип оплаты: QR код".
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lov2108
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:59
lov2108 написав: Golf_streem написав: lov2108 написав:
А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.
Зашёл в сильпошное приложение, где история покупок....так вот там где оплата была через приложение пишет "тип оплаты: QR код".
У сильпа другой принцип - там сканят ваш кюар в аппке, а в ашане кюар терминала аппкой
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Flamingo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 08:48
Доброго дня. У додатку по карті Travel відображається один доступний прохід в лаунж до кінця року, хоча ця послуга за карткою з січня 2020 року не використовувалась, вимоги щодо витрат виконані. Перевірте, будь ласка, номер картки у ПП.
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flawyer
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:37
flawyer написав:
Доброго дня. У додатку по карті Travel відображається один доступний прохід в лаунж до кінця року, хоча ця послуга за карткою з січня 2020 року не використовувалась, вимоги щодо витрат виконані. Перевірте, будь ласка, номер картки у ПП.
Доброго дня. Дивлюся. Відпишусь у ПП.
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