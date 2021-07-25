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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9630963196329633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:41

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.

Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху :(

Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:57

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?
Там же нет такой возможности как в Сильпо или Фора.

Вангую, что в приложении ашана вероятно есть возможность сделать что-то типа интернет заказа - аналог того что через сайт... Но разбираться с этими мошеЙниками не хочу. Хай сами юзают свою приложуху :(

Вопрос в другом...зачем запускать акцию предварительно не обсудив все ньюансы.
Как-то не по-Альфовски.....

Шутите? ;). Или 3*30 забыли? Как раз чувствуется именно альфа-стайл во все красе - главное запустить акцию - все нюансы будем выяснять на марше ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:04

  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?

Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 06:55

  Golf_streem написав:
  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?

Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.

Зашёл в сильпошное приложение, где история покупок....так вот там где оплата была через приложение пишет "тип оплаты: QR код".
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:59

  lov2108 написав:
  Golf_streem написав:
  lov2108 написав:А что существует другой способ оплаты приложением Ашана, кроме как через QR код ?

Я несколькими страницами выше задал этот вопрос модератору. Ждем ответа.

Зашёл в сильпошное приложение, где история покупок....так вот там где оплата была через приложение пишет "тип оплаты: QR код".

У сильпа другой принцип - там сканят ваш кюар в аппке, а в ашане кюар терминала аппкой
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:48

Re: Альфа-Банк

Доброго дня. У додатку по карті Travel відображається один доступний прохід в лаунж до кінця року, хоча ця послуга за карткою з січня 2020 року не використовувалась, вимоги щодо витрат виконані. Перевірте, будь ласка, номер картки у ПП.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:37

  flawyer написав:Доброго дня. У додатку по карті Travel відображається один доступний прохід в лаунж до кінця року, хоча ця послуга за карткою з січня 2020 року не використовувалась, вимоги щодо витрат виконані. Перевірте, будь ласка, номер картки у ПП.

Доброго дня. Дивлюся. Відпишусь у ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:32

  Alfa_Bank написав:
  flawyer написав:Доброго дня. У додатку по карті Travel відображається один доступний прохід в лаунж до кінця року, хоча ця послуга за карткою з січня 2020 року не використовувалась, вимоги щодо витрат виконані. Перевірте, будь ласка, номер картки у ПП.

Доброго дня. Дивлюся. Відпишусь у ПП.

Зараз у цифровому банку Sense SuperApp не відображається кількість безкоштовних проходів у Lounge Key всіх клієнтів.
Доступність сервісу клієнт може перевірити:
- у Viber/Telegram чат-боті Visa (Visa Ukraine) додати картку за допомогою кнопки "Visa Travel";
- порахувати самостійно (відняти від загальної кількості доступних послуг на рік кількість витрачених проходів).
Приносимо вибачення за незручності.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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