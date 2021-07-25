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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:47
Alfa_Bank написав: Amethyst написав:
А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули
1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?
Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.
Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:54
Amethyst написав: Alfa_Bank написав: Amethyst написав:
А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули
1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?
Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.
Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:58
Alfa_Bank написав: Amethyst написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.
Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Супер.
Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания?
Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?
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cohan
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